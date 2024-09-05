Üye Girişi
Haberler

Edremit Körfezi'nde Hayalet Ağ Temizliği Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle Edremit Körfezi'nde hayalet ağların temizliği için çalışmalara başlandı. Hayalet ağ avcıları, su altında terk edilmiş ağları bulup çıkararak su altı yaşamına zarar verilmesini engelliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğinde Edremit Körfezi'ndeki hayalet ağların temizliğine başlandı.

Üniversitenin akademik personeli ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı dalgıçlarından oluşan 15 kişilik "hayalet ağ avcıları", balık av sezonunun başlamasıyla Edremit Körfezi'nde hayalet ağ temizliği yapıyor.

ÇOMÜ-1 araştırma gemisi ile 3 gün önce başlayan çalışmalarda su altında yaklaşık 100 dönüm alan tarandı. Gömeç'in Karaağaç ve Burhaniye'nin Pelitköy mahalleleri açıklarında terk edilmiş 2 ağ bulundu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Gömeç açıklarında bulunan trata ağının en az 10 yıl önce yasaklandığı, bulunan hayalet ağın 10-15 yıldır bölgede olduğu ve su altı doğal yaşamına zarar verdiği belirtildi.

Pelitköy açıklarında çıkarılan 200 metre uzunluğundaki uzatma ağının da çok uzun zaman suda kaldığı, üzerinde onlarca ölü balık ve yengeç bulunduğu aktarılan açıklamada, 6 aydan uzun süredir suda kaldığı tespit edilen ağın görüntülenerek sudan çıkarıldığı ve su altı yaşamına zarar vermesinin önüne geçildiği anlatıldı.

2021'den beri devam eden hayalet ağların temizlenmesi projesinin süresinin yeni işbirliği protokolü ile 5 yıl daha uzatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekibimiz, 2021 yılında Marmara Denizi'nde görülen müsilaj problemiyle başlayan çalışmalarda 3 yılda Türkiye'nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibi olmuştur. Hayalet ağ avcıları ekibi Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağ arama ve çıkarma çalışmalarına yaz kış demeden yıl boyunca devam edecektir. Ege ve Marmara'da avlanan tüm balıkçılarımızdan ricamız, eğer bir ağ kaybederlerse zaman kaybetmeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bildirirlerse hemen müdahale ederek bu ağlar sudan çıkarılacak ve su altı doğal yaşamına zarar vermeleri engellenecektir."

Önemli doğal kaynaklar olan denizlerin, balıkçıların da geçim kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kaynağın sürdürülebilir olması, gelecek nesillere aktarılması için temiz kalması çok önemlidir. Ekibimiz hayalet ağların temizlenmesinin yanında, denizlerimizdeki balık popülasyonunun arttırılması, balıkçılarımızın daha fazla kazanç sağlaması için yapay resif projelerini de eş zamanlı sürdürmektedir. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında 5 yıl boyunca Burhaniye ve Gömeç ilçeleri kıyılarında, denizlere zarar vermeyen malzemeden yapay resif alanları oluşturulacak ve bunların takibi yapılacaktır. Bu proje sayesinde bölgenin balık popülasyonu artacak ve bölge balıkçısına ekonomik katkı sağlanacaktır. Hayalet ağ avcıları ekibi olarak bu doğal kaynaklarımızı, mavi vatanımızı korumak ve gelecek nesillere temiz denizler bırakmak için canla başla çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Balıkçılık Güncel Çevre Doğa

Nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı? İşte Narin Güran'ın amcasını ele veren sözler

Narin'in amcasını ele veren sözler

 Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Börekçideki kavganın yeni görüntüleri: Seni deşerim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler!
title