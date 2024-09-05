Edremit Körfezi'nde Hayalet Ağ Temizliği Başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğinde Edremit Körfezi'ndeki hayalet ağların temizliğine başlandı.

Üniversitenin akademik personeli ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı dalgıçlarından oluşan 15 kişilik "hayalet ağ avcıları", balık av sezonunun başlamasıyla Edremit Körfezi'nde hayalet ağ temizliği yapıyor.

ÇOMÜ-1 araştırma gemisi ile 3 gün önce başlayan çalışmalarda su altında yaklaşık 100 dönüm alan tarandı. Gömeç'in Karaağaç ve Burhaniye'nin Pelitköy mahalleleri açıklarında terk edilmiş 2 ağ bulundu.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Gömeç açıklarında bulunan trata ağının en az 10 yıl önce yasaklandığı, bulunan hayalet ağın 10-15 yıldır bölgede olduğu ve su altı doğal yaşamına zarar verdiği belirtildi.

Pelitköy açıklarında çıkarılan 200 metre uzunluğundaki uzatma ağının da çok uzun zaman suda kaldığı, üzerinde onlarca ölü balık ve yengeç bulunduğu aktarılan açıklamada, 6 aydan uzun süredir suda kaldığı tespit edilen ağın görüntülenerek sudan çıkarıldığı ve su altı yaşamına zarar vermesinin önüne geçildiği anlatıldı.

2021'den beri devam eden hayalet ağların temizlenmesi projesinin süresinin yeni işbirliği protokolü ile 5 yıl daha uzatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekibimiz, 2021 yılında Marmara Denizi'nde görülen müsilaj problemiyle başlayan çalışmalarda 3 yılda Türkiye'nin en çok hayalet ağ temizleyen ekibi olmuştur. Hayalet ağ avcıları ekibi Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağ arama ve çıkarma çalışmalarına yaz kış demeden yıl boyunca devam edecektir. Ege ve Marmara'da avlanan tüm balıkçılarımızdan ricamız, eğer bir ağ kaybederlerse zaman kaybetmeden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bildirirlerse hemen müdahale ederek bu ağlar sudan çıkarılacak ve su altı doğal yaşamına zarar vermeleri engellenecektir."

Önemli doğal kaynaklar olan denizlerin, balıkçıların da geçim kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kaynağın sürdürülebilir olması, gelecek nesillere aktarılması için temiz kalması çok önemlidir. Ekibimiz hayalet ağların temizlenmesinin yanında, denizlerimizdeki balık popülasyonunun arttırılması, balıkçılarımızın daha fazla kazanç sağlaması için yapay resif projelerini de eş zamanlı sürdürmektedir. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında 5 yıl boyunca Burhaniye ve Gömeç ilçeleri kıyılarında, denizlere zarar vermeyen malzemeden yapay resif alanları oluşturulacak ve bunların takibi yapılacaktır. Bu proje sayesinde bölgenin balık popülasyonu artacak ve bölge balıkçısına ekonomik katkı sağlanacaktır. Hayalet ağ avcıları ekibi olarak bu doğal kaynaklarımızı, mavi vatanımızı korumak ve gelecek nesillere temiz denizler bırakmak için canla başla çalışıyoruz."