Edremit Körfezi Vanlılar Derneği, 80 Üniversite Öğrencisine Burs Verdi

Güncelleme:
Edremit Körfezi Vanlılar Derneği, 80 üniversite öğrencisine toplam 2 aylık burs ödemelerini tamamladı. Dernek, burs programını her yıl güçlendirerek bölgedeki ihtiyaçlara yönelik projeler üretmeyi sürdürüyor.

Merkezi Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Edremit Körfezi Vanlılar Derneğinin 80 üniversite öğrencisine burs verdiği bildirildi.

Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Evren, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğuna dikkati çekti.

Derneğin, bölgenin ihtiyaçlarını tespit edip çözüme dönük projeler üretme misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Evren şunları söyledi:

"Üniversite öğrencilerine yönelik burs programımızı her yıl daha da güçlendiriyoruz. Bugün 80 öğrencimizin iki aylık burs ödemelerini tamamlamış bulunuyoruz. Bu başarının arkasında emeği geçen tüm hayırseverlere ve yönetim ekibimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekteyiz."

Evren, burs programının yalnızca maddi bir katkı değil, aynı zamanda öğrencilerin akademik gelişimleri, sosyal yaşamları ve geleceğe hazırlanmaları açısından stratejik bir yatırım olduğunu bildirdi.

Öğrenci başına aylık yatan bursun 2'şer bin lira olduğu açıklandı.

