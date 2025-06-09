Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik

Kurban Bayramı Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik
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Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa sebep oldu. Çanakkale-Edremit yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için gerekli önlemleri aldı.

Kurban Bayramı tatilini Edremit Körfezi'nde geçirenlerin dönüş yolculuğu, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Bayramın 4'üncü gününde Edremit Körfezi'nden dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Çanakkale-Edremit kara yolunun Bursa, İstanbul, İzmir ve Antalya yönünde araç kuyrukları oluşturdu.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yoğunluğun bulunduğu bölgelerde önlem aldı.

İda Park, Kadıköy, Akçay, Lukoil, Güre, Altınoluk kavşaklarında trafik ekipleri, yoğunluğu azaltmak için çaba gösterdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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