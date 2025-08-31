Edremit Körfezi Dönüş Trafiği Yoğunlaştı

Yaz tatilinin son gününde, Edremit Körfezi'nden dönen tatilciler karayollarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğu, emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleri ile düzenlendi.

Yaz ayının son günü Edremit Körfezi'nden dönüşe geçen tatilciler, karayollarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, öğleden sonra yoğunluğunu artırdı. Özellikle Akçay, Altınoluk ve Güre gibi tatil bölgelerinden Balıkesir ve İstanbul yönüne doğru ilerleyen yollarda yer yer durma noktasına gelen Trafik, sürücülere zor anlar yaşattı. Emniyet ve jandarma ekipleri, dönüş güzergahlarında denetimlerini artırarak hem trafik akışını düzenledi hem de kazaların önüne geçmek için sürücülere uyarılarda bulundu.

Yarın anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon süreci başlıyor. Bu nedenle çok sayıda aile, yaz tatilini tamamlayarak yaşadıkları şehirlere dönüş yaptı. - BALIKESİR

