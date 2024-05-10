Edremit Körfezi'nde sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya ulaştı

BALIKESİR - Yaz sezonu yaklaşırken Kuzey Ege'de yazlıklarda sezonluk kira bedelleri 1 milyon liraya kadar ulaştı. Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinde buna rağmen kiralık villalara büyük ilgi var.

İstanbul, Bursa ve İzmir bölgelerine yakınlığı ile ilgi gören turizm merkezi Balıkesir'in Edremit Körfezi son günlerde sezonluk kiralık villa ve yazlıkları ile dikkatleri çekiyor. Bu villa ve yazlıkların kiraları zaman zaman 1 milyon liraya kadar yükseliyor.

Özellikle sezonluk ve günlük kiralamalarda Ayvalık bölgesinin ilgi çektiğini ifade eden Emlakçı Ahmet Yüksel "Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var yılbaşından bu yana. Baya bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de fiyatların anormal yükselmesinden dolayı biraz duran. 2 artı 1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3 artı 1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor fiyatlar. Aylık kiralamalarda 12 aylık kiralamalarda daire fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Yani kiralar. Ama sezonluk kiralıklarda fiyatlarda anormal bir yükseliş var. ve kiralarda bir yoğunluk var. Sezonluk şu anda 300 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Aylık villa kiraları 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişmektedir. Ama sezonluklarda da fiyat gibi 1 milyona kadar çıkıyor." dedi.

Fiyatların sezonluk 300 bin liradan başladığını ifade eden Emlakçı Arif Zeka "Sezonluk olarak kiralamak dersek 300-350 bin lira gibi bir bütçeyi gözden çıkardığınız takdirde burada sezonluk olarak bir ev, bir mülk kiralamaya gidebilirsiniz. "dedi.

Bölgede konaklama için yeterli yatak sayısının olmadığına dikkat çeken Emlakçı Cihan Özkan "Yerli ve yabancı turistler çok fazla geldiği için villa ve dublex tarzında evler günlük olarak çok fazla kiralanıyor. Bunlar haftalığa da yayılmaya başladı. Hatta sezonluk olarak tutmaya başlandı. Nedenini otellerin yatak sayısının azlığından dolayı. Yeni yapılan otel yapılaşmaları var ancak şu an için bizim için yeterli değil." dedi.