1) YÜK GEMİLERİ, FIRTINA NEDENİYLE EDREMİT KÖRFEZİ'NE DEMİRLEDİ

KUZEY Ege'de, dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıran lodos fırtınası devam ederken, çeşitli tonajlarda 9 gemi Edremit Körfezi'ne demir attı. Ayvalık'ta ise Cunda Adası'nda özel tekneler ve gezi tekneleri, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Dün akşam saatlerinde kuvvetini artıran lodos fırtınası, Kuzey Ege'de özellikle denizcileri zorluyor. Burhaniye ve Ayvalık'ta karaya bağlı özel tekneler ve gezi tekneleri oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Öte yandan Kuzey Ege'de deniz trafik verilerine göre, transit geçiş yapan çeşitli tonajlarda 9 yük gemisi fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne demir attı. Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan uyarıda, "3 Ocak 2026 Cumartesi günü ve 9 Ocak 2026 Cuma günleri arasında beklenen yoğun ve fırtınalı yağış sebebiyle ilçemiz ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızın denizlerimizde oluşacak olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları, tekne ile yolculuk ve balıkçılık faaliyeti yapacak vatandaşların emniyet tedbirlerine riayet etmeleri ve kıyı seyri yapması önemle rica olunur" denildi.

2) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ADANA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Çukurova ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, önünde kavşaktan dönüş yapan kadının kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, motosiklete takılı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün arkasına baktığı sırada aracı fark ettiği, ardından gaza bastığı ve arkadan gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Motosiklet sürücüsünün geçen sene temmuz ayında da Mersin'de bir minibüse motosikletiyle arkadan çarparak yaralandığı belirtildi.