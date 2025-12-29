Haberler

Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Güncelleme:
Balıkesir ve Çanakkale illerindeki Kazdağları'nın yüksek kesimlerine kar yağması sonrası, yolların güvenliği için kar küreme ve tuzlama araçları hazır bulunduruluyor. Jandarma ekipleri, kış lastiği ve zincir bulundurmayan araçların geçişine müsaade etmiyor.

Balıkesir ve Çanakkale illeri sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yüzünün yüksek kesimlerine kar yağdı.

Dün akşam saatlerinde yağan kar nedeni ile özellikle Kazdağları'nın Sarıkız Tepesi, Babatepe, Hanlar ve Döşemedere mevkileri beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışı nedeniyle olası buzlanmalara karşı kara yollarının kar küreme ve tuzlama aracı ile Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri kritik bölgelerde hazır bulunduruluyor.

Jandarma ekipleri de Çanakkale'nin Yenice ile Balıkesir'in Edremit ilçeleri arasındaki Kazdağları Geçidi güzergahındaki yolda devriye gezerek kış lastiği ve zincir bulundurmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Haberler.com
