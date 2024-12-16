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5. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu Düzenlendi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 'Mythos'tan Logos'a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi'nin Üç Yakası' temasıyla gerçekleştirilen 5. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu'na akademisyenler ve arkeologlar katıldı. Etkinlikte, Yunanistan'dan gelen konuklar, Osmanlı eserlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını paylaştı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Valiliği, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen sempozyum bu yıl "Mythos'tan Logos'a Kıyılar ve Adalar, Edremit Körfezi'nin Üç Yakası" temasıyla düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Valiliği, Ayvalık Belediyesi ve Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen tarih boyunca çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Balıkesir'in kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak için Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 günlük sempozyuma pek çok akademisyen ve arkeolog katıldı.

Etkinliğe katılan Yunanistan'ın Midilli Adası Kalloni Belediye Başkanı Taxiarchis Verros Midilli Adası'nda bulunan ve pek çoğu adeta harabe durumunda olan Osmanlı eserlerinin restorasyonu ve yeniden hayat bulabilmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Verros "Biz de belediye olarak, Osmanlı dönemine ait eserlerin korunması ve tanıtılması konusunda adımlar attık. Bu mirası kendi zenginliğimiz olarak görüyor ve koruyup tanıtmayı bir görev olarak algılıyoruz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 5. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu'nun konusunun kendisi için ayrı bir öneminin bulunduğunu anlatan Başkan Verros, "Biyoloji ve felsefe bilimlerini kuran ve Batı medeniyetlerinin temellerini atan Aristoteles, Edremit Körfezi'nin ucundaki Assos'ta ve Kalloni Körfezi'nde yaşamış ve deneyler yapmıştır. Ayrıca Yunanistan ve Batı dünyasındaki ortak para birimlerinin ilk yazılı anlaşması M.Ö. 7. yüzyılda Midilli ve Foça şehir devletleri arasında yapılmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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