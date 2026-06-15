Alman tur operatörleri Edremitli üretici ve otelcilerle buluştu

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GMKA, TÜRSAB ve Edremit Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen programda, Almanya'nın en büyük tur operatörleri Edremit Körfezi'nin turizm paydaşlarıyla B2B ikili iş görüşmelerinde bir araya geldi. Etkinlikle bölge turizminin uluslararası pazara açılması hedefleniyor.

Deniz, termal, doğa ve gastronomi turizmini bir arada barındıran eşsiz coğrafyasıyla Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı Edremit Körfezi, Avrupa pazarında vitrine çıktı. Bölge turizmini uluslararası platformlarda hak ettiği noktaya taşımak ve yabancı turist potansiyelini artırmak amacıyla dev bir organizasyona imza atıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TÜRSAB ve Edremit Ticaret Odası (ETO) iş birliğinde organize edilen "Alman Tur Operatörleri ile B2B İkili İş Görüşmeleri Programı" geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Almanya'nın turizm pazarını elinde tutan en büyük tur operatörleri, körfezdeki turizm profesyonelleriyle doğrudan masaya oturdu.

Protokolden "Dört Mevsim Turizm" vurgusu

Programın açılış bölümünde söz alan TGA Marmara Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başer, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu katılımcılara hitap etti. Yapılan konuşmalarda Edremit Körfezi'nin sadece yaz sezonuyla sınırlı kalmayan, yılın 12 ayına yayılan köklü turizm potansiyeli ve uluslararası pazarlardaki stratejik konumu hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

GoTürkiye ve Kuzey Ege sunumları büyük beğeni topladı

Protokol konuşmalarının ardından kurumsal sunumlar aşamasına geçildi. TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın, Türkiye'nin küresel turizm yüzü olan "GoTürkiye" platformunu ve yürütülen çalışmaları anlatan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından GMKA Turizm ve Kırsal Kalkınma Birimi Uzmanı Mehmet Ali Başaran tarafından yapılan sunumda ise Güney Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi'nin sahip olduğu lojistik avantajlar, bakir kalmış turizm değerleri ve yatırım fırsatları Alman heyetine aktarıldı. Programda ayrıca Edremit Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve bölgenin tüm güzelliklerini içeren vizyoner bölge tanıtım filmi gösterildi.

Körfez turizmcileri Alman devleriyle B2B masasında

Görsel sunumların tamamlanmasıyla birlikte programın en dinamik ve sonuç odaklı bölümü olan B2B (işletmeler arası) ikili iş görüşmelerine geçildi. Almanya'dan gelen en büyük tur operatörlerinin üst düzey yetkilileri ile Edremit Körfezi'nde faaliyet gösteren otel sahipleri, seyahat acentası temsilcileri ve turizm işletmecileri yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Yoğun bir tempoda geçen ikili temaslarda; Kaz Dağları'nın oksijen deposu doğası, bölgenin şifalı termal kaynakları, zengin gastronomi kültürü, dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı mirası ön plana çıkarıldı. Görüşmelerde Alman turistlerin Kuzey Ege'ye olan ilgisini artıracak yeni tur programları ve sürdürülebilir iş birliği anlaşmaları masaya yatırıldı.

ETO yönetimi, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada körfezin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan paydaş kurumlara teşekkür ederek, ikili anlaşmaların bölge ekonomisine kısa sürede olumlu yansıyacağını temenni etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı