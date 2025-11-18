Haberler

Kazdağları'nda Yeşil Çizik Zeytin Hasadı Başladı

Güncelleme:
Balıkesir Kazdağları'nda coğrafi işaretli yeşil çizik zeytinlerin hasadına başlandı. Edremit Körfezi Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Semerci, olağan hasat sürecini ve zeytinlerin tasnifi ile işleme aşamalarını anlattı.

Balıkesir Kazdağları'nda coğrafi işaretli yeşil çizik zeytin için elek mesaisi başladı.

Edremit Körfezi Zeytin Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Semerci, hasadına başlanan Edremit Körfezi yeşil çizik zeytinde elek ve renk ayırma işlemlerini anlattı. Sezon itibarıyla zeytinlerin silkme yöntemiyle toplandığını belirten Semerci, "Bu mevsimde zeytinler dalından silkiliyor. Dallar sallandığında dökülen zeytinler tentenin üzerine düşüyor. Ardından kasalara alınarak tarladan getiriliyor. Daha sonra eleniyor ve arka tarafta yaptığımız bu eleme işleminde zeytinler farklı boylara ayrılıyor. Bizim için tane adedi önemlidir; 280'lik, 220'lik, 300'lük gibi sınıflar bulunur. Rakam büyüdükçe zeytinin kalibresi küçülür. Bu şekilde tasnif ediyoruz" dedi.

Semerci, bu yıl renk ayırma makineleri ile kadın işçilerin titiz seçiminin önemine dikkat çekerek, "Renk ayırma makineleri devreye giriyor ve kadınlarımız, yengelerimiz kusurlu gördükleri zeytinleri ayıklıyor. Ardından zeytinler çizilerek havuzlara alınır. Bu, doğal zeytin yapma yöntemidir. Zeytinleri doğrudan salamurasının içine koyarız ve bu salamurada yaklaşık dört ya da beş ay bekledikten sonra zeytinler yeme olgunluğuna gelir" diye konuştu.

Elde edilen ürünün piyasada büyük ilgi gördüğünün vurgulayan Semerci, "Marketlerde gördüğünüz o meşhur Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini bu süreç sonunda ortaya çıkar. Bu bölgenin zeytininin rengi ve tadı bizim için en önemli ölçü kaynağıdır" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
