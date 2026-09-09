Kaz Dağları'nda fotokapanla çakal görüntülendi

Balıkesir ve Çanakkale illerinin sınırları boyunca uzanan Kaz Dağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan kısmında çakal görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince yaban hayatını izlemek için ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınıyor.

Bölgede kayıt yapan fotokapan, orman yolunda yürüyen çakalı görüntüledi.

Kaynak: AA