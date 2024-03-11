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Edremit Ticaret Odası Sırbistan'da Turizm Fuarına Katıldı

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Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da düzenlenen Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı. Fuarda Edremit ve Edremit Körfezi tanıtımı gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Sırp misafirleri Kuzey Ege'ye davet etti.

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da düzenlenen Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarına katıldı.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ergün, Savaş Can, Sezgin Sönmez, Fahri Şık ve Dış Ticaret Personeli Tuna Salon'dan oluşan bir heyet Sırbistan-Belgrad şehrinde düzenlenen ITTFA - Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda Edremit Ticaret Odası tarafından da katılım sağlanan fuarda Edremit ve Edremit Körfezi tanıtımı gerçekleştirildi.

Sırbistan medya kuruluşlarına yoğun ilgisini gören Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin iki ülkenin paylaştığı kültürel yakınlık sayesinde Sırp misafirlerin kendilerini evlerinde hissedeceklerini vurguladı. İki ülke arasında vize uygulanmamasının dolaşım kolaylığı sağladığını dile getiren Çetin; "Termal, doğa, tarih ve Kazdağları'nın buluştuğu Kuzey Ege'ye Sırp dostlarımızı misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız"dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Edremit Körfezi Ahmet Çetin Sırbistan Kuzey Ege Balıkesir Belgrad Edremit Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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