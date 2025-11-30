Haberler

Kazdağları'nda Mevsimin İlk Karı Düştü

Güncelleme:
Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nın Edremit Körfezi bölgesinde kar yağışı etkili oldu. 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi, mevsimin ilk beyaz örtüsüne kavuştu. Yetkililer, bölgedeki sis ve buzlanma riskine karşı uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nın Edremit Körfezi bölgesindeki yüksek kesimlerine kar yağdı.

Doğal güzelliği ve endemik bitki türleriyle ünlü Kazdağları'nın en yüksek noktalarından biri olan 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Sarıkız Tepesi'ni beyaz örtüyle kapladı. Sisin de etkili olduğu bölgede yetkililer buzlanmaya karşı uyarıda bulunuyor.

