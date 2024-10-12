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Edremit Körfezi'nde Zeytin Hasatı ve Zeytinyağı Üretimi Tanıtıldı

Edremit Körfezi'nde Zeytin Hasatı ve Zeytinyağı Üretimi Tanıtıldı
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Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde düzenlenen zeytin hasat programında, yerel yöneticiler ve üreticiler bir araya geldi. Coğrafi işaretli zeytinyağının elde edilmesi için yapılan modern üretim süreçleri ve zeytinlerin eşsiz lezzeti vurgulandı.

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinin sahip olduğu toprak yapısı, iklim şartlarıyla destekleniyor ve bu coğrafi konumun getirdiği özelliklerle birlikte hasat edilen zeytinler, modern tesislerde sıkılarak eşsiz lezzete sahip coğrafi işaretli zeytinyağı elde ediliyor.

Edremit ilçesinde düzenlenen hasat programına, Balıkesir Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Programın devamında, zeytinyağı üretimi yapılan işletmede, yürütülen çalışmalar yerinde incelenerek, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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