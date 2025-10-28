Haberler

Balıkesir'de Şimşek Fırtınası ve Deprem Korkusu

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında meydana gelen şimşek fırtınası ve ardından gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Doğa olaylarının ardı ardına gelmesi sosyal medya tartışmalarını artırdı.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte gökyüzü adeta ışık şölenine döndü. Yaklaşık iki saat boyunca çakan yüzlerce şimşek, geceyi gündüze çevirdi. Yağışın sona erdiği dakikalarda ise Sındırgı'da yaşanan deprem korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Körfez genelinde etkili olan şimşek fırtınası sırasında yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Ardışık doğa olayları, bölge halkının kafasında farklı sorular oluştururken, sosyal medyada birçok kullanıcı aynı anda yaşanan bu doğa olaylarının tesadüf olup olmadığını tartıştı.

AFAD ve meteoroloji ekipleri, bölgede hem deprem hem de hava durumu gelişmelerini yakından takip ediyor. - BALIKESİR

