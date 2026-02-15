Haberler

Edremit Körfezi'nde lodos etkili oldu

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan lodos, sahilde dalgaların taşmasına ve işletmelerin hasar görmesine neden oldu. Bazı tekneler alabora olurken, fırtınadan korunmak isteyen yük gemileri Edremit Körfezi'ne demir attı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Altınoluk Mahallesi'ndeki kordon boyunda dalgalar sahili aştı. Bu nedenle yürüyüş yolları suyla kaplandı.

Sahildeki bazı kafe ve restoranlar, deniz suyunun işletmelerin içine girmesi nedeniyle hasar gördü.

Ayvalık ilçesinde de etkili olan lodos, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki sahilde bağlı küçük teknelerin bazılarının alabora olmasına neden olurken, Alibey Adası (Cunda) kordonunda da su birikintileri oluştu.

Öte yandan fırtınanın etkisinden korunmak isteyen çok sayıda yük gemisi, Edremit Körfezi'ne demir attı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
