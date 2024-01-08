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Edremit Körfezi'nde Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde dünden beri devam eden fırtına nedeniyle deniz suyu yollara taştı ve yük gemileri sığındı.

SEFER TALAY

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde dünden beri devam eden fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Burhaniye'de plajı aşan deniz suyu yollara taştı. Fırtına nedeniyle yollarına devam edemeyen 5 adet yük gemisi de Edremit Körfezine sığındı.

Edremit Körfezi'nde dünden beri devam eden yoğun Lodos Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Öğretmenler Mahallesi'nde plajı aşan deniz suyu Kordon Boyu Caddesi'ne kadar ulaştı. Belediye işçileri caddede tıkanan rögarları açarken, iş makineleri de Öğretmenler Mahallesi ve Ören Plajı'nda deniz kenarına kumdan barikatlar oluşturdu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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