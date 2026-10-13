Edremit Körfezi'nde 37 adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Körfezi genelinde asayişi sağlamak, uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütlerine darbe vurmak amacıyla dev bir operasyona imza attı. Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde önceden belirlenen 37 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan şahısların da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen saha çalışmaları sonucunda; genel asayiş, narkotik ve kaçakçılık/organize suçlarla mücadele (KOM) kapsamında şüpheli şahıslar ve adresler tek tek tespit edildi. Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düğmeye basan emniyet güçleri, Edremit'te 28, Burhaniye'de 7 ve Havran'da 2 olmak üzere toplam 37 adrese operasyon düzenledi. Operasyona 94 ekip ve 371 emniyet personeli katıldı.

Silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da destek verdiği aramalarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 226 adet 9 mm çapında fişek, 24 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin dedektör köpeklerle yaptığı aramalarda ise 555 adet sentetik ecza hap, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariler de yakalandı

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahıslara da göz açtırılmadı. Yapılan kimlik kontrolleri ve baskınlarda; 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 0 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi ile birlikte toplam 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı