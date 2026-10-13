Haberler

Edremit Körfezi'nde 37 adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edremit Körfezi'nde 37 adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit, Burhaniye ve Havran'da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi; 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan şahıslar da yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Körfezi genelinde asayişi sağlamak, uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütlerine darbe vurmak amacıyla dev bir operasyona imza attı. Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde önceden belirlenen 37 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan şahısların da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen saha çalışmaları sonucunda; genel asayiş, narkotik ve kaçakçılık/organize suçlarla mücadele (KOM) kapsamında şüpheli şahıslar ve adresler tek tek tespit edildi. Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düğmeye basan emniyet güçleri, Edremit'te 28, Burhaniye'de 7 ve Havran'da 2 olmak üzere toplam 37 adrese operasyon düzenledi. Operasyona 94 ekip ve 371 emniyet personeli katıldı.

Silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarının da destek verdiği aramalarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 226 adet 9 mm çapında fişek, 24 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin dedektör köpeklerle yaptığı aramalarda ise 555 adet sentetik ecza hap, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariler de yakalandı

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahıslara da göz açtırılmadı. Yapılan kimlik kontrolleri ve baskınlarda; 5 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 0 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi ile birlikte toplam 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edirne’de kayıp 14 sığınmacı çocuktan 1’i döndü: 13 çocuk aranıyor

Markete çıkıp dönmediler: Kayıp çocuklar için Bakanlık devrede
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt

Ve Arda Turan'dan beklenen açıklama geldi!
Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

360 kişiyi dolandırdılar, hesaplarından 25 milyar TL çıktı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valiliği, Avrupa Yakası'nın batısı için çok kuvvetli sağanak uyarısı yaptı

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, kuvvetli geliyor
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

Vay neneler vay! Her şey polis kamerasına yansıdı
Beyoğlu'nda park yüzünden çıkan kavga kamerada: 'Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz'

'Birbirimizi mi öldürelim' dedi, aldığı cevap kan dondurdu
Sosyal medya ilanıyla 500 bin liralık dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı

Tek bir şikayetle başladı, 1,3 milyar liralık vurgun ortaya çıktı
Canlı anlatım: Dev maçta heyecan çok yüksek

Dev maç çok hızlı başladı! İşte skorda son durum
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü yasağı için çok konuşulacak sözler
Kaplan saldırısında ölmüştü: Kendi çektiği görüntüler ortaya çıktı

Kaplan saldırısında ölmüştü: Kendi çektiği görüntüler ortaya çıktı