Üye Girişi
Haberler

Ekim Ayında Sıcak Havanın Keyfini Çıkaran Turistler Balıkesir'de

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde sıcak havalar devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler, deniz sezonunun bitmediğini vurgulayarak sahillerde keyifli zaman geçiriyor. Ekim ayında hava sıcaklıkları 30 dereceyken, plajlar dolup taşıyor.

SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde, havanın sıcak olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Burhaniye, Edremit ve Ayvalık sahillerinde denize girmeye devam ediyor.

Kuzey Ege'de, ekim ayına girilmesine karşın hava sıcaklıkları 30 dereceyi gösteriyor. Fırsattan yararlanan yerli ve yabancı turistler Balıkesir sahillerini dolduruyor.

Ören sahilinde denize giren Ömer Elalmış, "Ören'de sezon daha bitmedi. Arkadaşlarla devam ediyoruz. Suyumuz hala sıcak. Gördüğünüz gibi berrak. Yani sezon daha bitmedi" diye konuştu.

Kazakistanlı Nurlan Khamıtzuanon da "Kazakistan'dan geldim. Türkiye çok güzel. Burada deniz çok güzel. İnsanlar da çok iyi" dedi.

Emekli öğretmen Nuri Arslanbey ise "İklim değişikliği nedeniyle şu anda plajda birçok insan var. Deniz harika. Tüm Türkiye'yi ve yabancı ülkelerdeki kişileri Burhaniye'mize bekliyoruz. "Saklı Cennet" deniyor. Gerçekten saklı Cennet" şeklinde konuştu.

Ekim Ayında Sıcak Havanın Keyfini Çıkaran Turistler Balıkesir'de
Kaynak: ANKA / Yerel

Edremit Körfezi Yerel Haberler Hava Durumu Balıkesir Edremit Turizm Çevre Yerel Yaşam

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title