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Edremit Körfezi'nde Bayram Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler, özellikle arife gününde kara yollarında yoğunluk oluşturdu. İç turizmde popüler olan bölge, İstanbul, Bursa ve İzmir'den gelen tatilcilerle doldu. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik düzenlemeleri ile yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla birçok tatilci, iç turizmde ilk sıralarda yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesisleri tercih etti.

İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden gelen tatilcilerin Edremit'e ulaşmasıyla arife gününde yollarda yoğunluk yaşandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Çanakkale-Edremit, Balıkesir-Edremit ve Çanakkale-İzmir kara yollarında yoğunluğun yaşandığı kavşaklarda sinyalizasyon sistemine müdahale ederek trafiği düzenledi.

Ekipler, bayram tatili boyunca yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımın aksamaması için görev yapacak.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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