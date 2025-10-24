Haberler

Edremit Körfezi'nde Lodos Fırtınası Tekne Battı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle birçok tekne zarar gördü ve bazıları battı. Balıkçılar, teknelerini korumak için sahilde beklerken, yetkililer vatandaşları denize açılmamaları konusunda uyardı.

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde öğleden sonra aniden etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle kıyıda bağlı tekneler zarar gördü. Bazı küçük balıkçı tekneleri batarken, bazıları ise dalgaların etkisiyle sahile sürüklendi.

Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Zeytinli, Akçay ve Altınoluk sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıda bağlı bazı tekneler zarar gördü, bazı küçük balıkçı tekneleri battı. Batı tekneler ise yer yer 3 metreyi bulan dalgalar nedeniyle kıyaya sürüklendi.

Balıkçılar teknelerini korumak için sahilde hazır bulunurken; yetkililer ise vatandaşları denize açılmamaları yönünde uyardı. Lodosun gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber - Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
