Balıkesir'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Balıkesir'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak yağış bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Edremit ilçesinin çeşitli mahallelerinde ve çevre ilçelerde su birikintileri oluştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde tahliye işlemleri gerçekleştirdi.

Edremit ilçesinin Altınoluk, Altınkum ve İkizçay mahalleleri ile Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını olan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
