Balıkesir'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Edremit ilçesinin Altınoluk, Altınkum ve İkizçay mahalleleri ile Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını olan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama yaşandı.