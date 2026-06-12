Alman tur operatörleri Edremit Körfezi'ndeki turizmcilerle bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Alman tur operatörleri Edremit Körfezi'ndeki turizmcilerle iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Edremit Ticaret Odası işbirliğinde düzenlenen programda, Alman tur operatörleri bölgedeki turizm paydaşlarıyla bir araya geldi.

Programda TGA Marmara Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başer, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu katılımcılara hitap ederek bölgenin turizm potansiyeli ve uluslararası pazarlardaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın tarafından sunum gerçekleştirildi, GMKA Turizm ve Kırsal Kalkınma Birimi Uzmanı Mehmet Ali Başaran tarafından Güney Marmara ve Kuzey Ege Bölgesi'nin turizm değerleri katılımcılara aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca Edremit Ticaret Odası tarafından hazırlanan bölge tanıtım filmi gösterildi.

Sunumların ardından Almanya'da faaliyet gösteren tur operatörleri ile bölgedeki otel, seyahat acentesi ve turizm işletmelerinin temsilcileri ikili iş görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde bölgenin turizm olanakları, yeni tur programları, işbirliği fırsatları ve Alman turistlerin Kuzey Ege'ye ilgisinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Edremit Körfezi'nin sahip olduğu doğal güzellikler, Kaz Dağları, termal kaynaklar, gastronomi değerleri, zeytin ve zeytinyağı kültürü ile dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğinin tanıtıldığı etkinliğin, bölgenin uluslararası turizm pazarındaki görünürlüğüne önemli katkı sağlaması hedefleniyor.