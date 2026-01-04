Haberler

Balıkesir'de Yük Gemileri Edremit Körfezi'ne Sığındı

Güncelleme:
Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası, denizcileri zor durumda bıraktı. Akşam saatlerinde şiddetini artıran fırtına nedeniyle 9 yük gemisi Edremit Körfezi'ne sığındı. Sahil Güvenlik'ten vatandaşlara uyarı geldi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos fırtınası devam ederken, çeşitli tonajlarda 9 gemi Edremit Körfezi'ne sığındı.

Kuzey Ege'de akşam saatlerinde şiddetini artıran lodos fırtınası özellikle denizcileri zorluyor. Burhaniye ve Ayvalık'ta karaya bağlı özel tekneler ile gezi tekneleri, oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar geçiriyor.

Öte yandan, Kuzey Ege'de deniz trafik verilerine göre transit geçiş yapan çeşitli tonajlarda 9 yük gemisi, fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne sığındı.

Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan uyarıda, "3 Ocak 2026 Cumartesi ile 9 Ocak 2026 Cuma arasında beklenen yoğun ve fırtınalı yağış sebebiyle ilçemiz ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızın denizlerimizde oluşacak olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları, tekne ile yolculuk ve balıkçılık faaliyeti yapacak vatandaşların emniyet tedbirlerine riayet etmeleri ve kıyı seyri yapmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
