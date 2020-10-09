Çan Haberleri
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Çan Haberleri

Çan haber, Çan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Çan: Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştuÇan - Bugün
Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu
Çan: Çan'da trafik kazası: 1 yaralıÇan - Dün
Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
Çan - Dün
Çanakkale'de iş makinesi yandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tır üzerinde bulunan iş makinesi yandı.
Çan: Çan'da Nadir Pazarbaşı ödeme noktası hizmete girdiÇan - 7.10.2020
Çan'da Nadir Pazarbaşı ödeme noktası hizmete girdi
Çan: Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den Azerbaycan'a destek mesajıÇan - 7.10.2020
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'den Azerbaycan'a destek mesajı
Çan: Çan'da trafik kazası: 2 yaralıÇan - 4.10.2020
Çan'da trafik kazası: 2 yaralı
Çan: Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdilerÇan - 4.10.2020
Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler
Çan: Son dakika haber... Çan Gençlik Kalespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3Çan - 3.10.2020
Son dakika haber... Çan Gençlik Kalespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Çan - 2.10.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2020
(Gaziantep/13.00/Muğla/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00) 4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.
Çan: Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale yolcusuÇan - 2.10.2020
Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale yolcusu
Çürümüş ağaç gövdesini arı kovanına çevirdiler
Çan: Son dakika haberi | Çan'da yıkılan hükümet binasına denetlemeÇan - 2.10.2020
Son dakika haberi | Çan'da yıkılan hükümet binasına denetleme
Çan: Çan'da maske denetimiÇan - 2.10.2020
Çan'da maske denetimi
Çan: Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralıÇan - 1.10.2020
Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
Çan: Özel çocuklar itfaiye eri olduÇan - 1.10.2020
Özel çocuklar itfaiye eri oldu
Çan: Çan Belediyesi hayvan barınağı projesi yer tahsisi gerçekleştirildiÇan - 29.9.2020
Çan Belediyesi hayvan barınağı projesi yer tahsisi gerçekleştirildi
Çan: Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışmasıÇan - 29.9.2020
Terzialan beldesinde sıcak asfalt çalışması
Çan: Vali Aktaş Çan'da ziyaretlerde bulunduÇan - 28.9.2020
Vali Aktaş Çan'da ziyaretlerde bulundu
Çan - 26.9.2020
GÜNDEM / 26 Eylül 2020
(İstanbul/13.00/17.30/Bursa/15.15) (Fotoğraflı) 5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları-Kuzey Boru, Galatasaray HDI Sigorta-İlbank, Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş, Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçları yapılacak.
Çan - 25.9.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2020
(İstanbul/13.00/17.30/Bursa/15.15) 5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları-Kuzey Boru, Galatasaray HDI Sigorta-İlbank, Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş, Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçları yapılacak.
Çan: Çan Belediyesi yeni basketbol sahası yapımını tamamladı ve mevcut halı saha yenilediÇan - 25.9.2020
Çan Belediyesi yeni basketbol sahası yapımını tamamladı ve mevcut halı saha yeniledi
Çan: Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattıÇan - 24.9.2020
Başkan Öz direksiyona geçti, kutlamalara renk kattı
Çan: Çan'ın kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinliklerle kutlandıÇan - 24.9.2020
Çan'ın kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinliklerle kutlandı
Çan - 24.9.2020
Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrıs Köyü kavşakları 0-1.
Çan: Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinliklerle kutlanılıyorÇan - 23.9.2020
Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinliklerle kutlanılıyor
Çan: Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 17Çan - 23.9.2020
Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 17
Çan: Şehidin kanı yerde kalmadı.Çan - 23.9.2020
Şehidin kanı yerde kalmadı.
Çan: 2012 yılında şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan terörist öldürüldüÇan - 23.9.2020
2012 yılında şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan terörist öldürüldü
Çan: Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyorÇan - 20.9.2020
Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor
Çan: Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyorÇan - 20.9.2020
Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor
Çan: Çan AK Parti Kongresi'nde Ömer Şahin güven tazelediÇan - 19.9.2020
Çan AK Parti Kongresi'nde Ömer Şahin güven tazeledi
Çan: Çan Gençlik Kalespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0Çan - 19.9.2020
Çan Gençlik Kalespor - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Çan - 19.9.2020
Son dakika haber: GÜNDEM / 19 Eylül 2020
(Muğla/08.50-17.06) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Karayolları-Kuzeyboru, PTT-Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.
Çan - 18.9.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2020
(Muğla/08.50-17.06) 4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Karayolları-Kuzeyboru, PTT-Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.
Çan: Çan'da sosyal yaşam alanları genişliyorÇan - 18.9.2020
Çan'da sosyal yaşam alanları genişliyor
Çan - 18.9.2020
Son dakika haberi! Devrilen dorsenin altında sıkışan operatör hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen tır dorsesinin altında sıkışan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.
Çan: Çan Belediyesi rögar ve kanalizasyon hatlarını temizliyorÇan - 16.9.2020
Çan Belediyesi rögar ve kanalizasyon hatlarını temizliyor
Çan: Son dakika haberi: Kazdağları'ndaki örtü yangını söndürüldüÇan - 15.9.2020
Son dakika haberi: Kazdağları'ndaki örtü yangını söndürüldü
Çan: Fatsalıların Altın madeni hakkında anlatacakları var!Çan - 14.9.2020
Fatsalıların Altın madeni hakkında anlatacakları var!
Çan: Bakır çubukla su kaynaklarını buluyorÇan - 14.9.2020
Bakır çubukla su kaynaklarını buluyor
Çan - 12.9.2020
GÜNDEM / 12 Eylül 2020
(İstanbul/Bolu/16.30/Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftası, PTT-Kuzeyboru, Karayolları-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-İlbank, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş ve Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.
Çan - 12.9.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2020
(İstanbul/Bolu/16.30/Ankara/19.00) 3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftası, PTT-Kuzeyboru, Karayolları-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-İlbank, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş ve Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.
Çan: Şehit annesi toprağa verildiÇan - 9.9.2020
Şehit annesi toprağa verildi
Çan: Son dakika haber | Şehit annesi toprağa verildiÇan - 9.9.2020
Son dakika haber | Şehit annesi toprağa verildi
Çan - 5.9.2020
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley D Grubu'nda Çan Gençlik Kalespor, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.
Çan - 4.9.2020
Çanakkale'de evlenmek isteyen erkekleri dolandıran çete çökertildi
Çanakkale'de evlenmek isteyen erkekleri dolandıran 2'si kadın 9 kişilik çete düzenlenen operasyonla çökertildi.
Çan: Haraç çetesi, köylüleri Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle dolandırmışÇan - 4.9.2020
Haraç çetesi, köylüleri Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle dolandırmış
Çan: Haraç çetesi, köylüleri Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle dolandırmışÇan - 4.9.2020
Haraç çetesi, köylüleri Tunus ve Cezayirli gelin vaadiyle dolandırmış
Çan: Vatandaşı haraca bağlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildiÇan - 4.9.2020
Vatandaşı haraca bağlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildi
Çan: Vatandaşı haraca bağlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildiÇan - 4.9.2020
Vatandaşı haraca bağlayan çete üyeleri adliyeye sevk edildi
Çan: Bir asırlık ceylan derisi seccadeyi torunlarına miras bırakacakÇan - 3.9.2020
Bir asırlık ceylan derisi seccadeyi torunlarına miras bırakacak
Çan - 3.9.2020
Son Dakika | Çan'da haraç çetesi çökertildi: 9 gözaltı
Son dakika 3. sayfa haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen çete operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Çan Namaz Vakitleri
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Akşam18:52
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Tür Korku
ÇANAKKALE
Yönetmen Barbarları Beklerken
Tür Drama
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Yönetmen Bizim Semtin Çocukları
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Yönetmen Aile Hükümeti
Tür Komedi
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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Şu an buradasınız: Çan Haber, Çan Son Dakika Haberleri - Haberler - Çan haber sayfamızda Çan haberleri okuyabilir, Çan son dakika haberleri ve güncel Çan gelişmelerini görebilirsiniz. Başkan Erdoğan vatandaşlarla buluştu.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 16:03:57. #1.14#
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