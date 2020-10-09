Çan Haberleri

Çan - Dün
Çanakkale'de iş makinesi yandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tır üzerinde bulunan iş makinesi yandı.
Çan - 2.10.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2020
(Gaziantep/13.00/Muğla/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00) 4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.
Çan - 26.9.2020
GÜNDEM / 26 Eylül 2020
(İstanbul/13.00/17.30/Bursa/15.15) (Fotoğraflı) 5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları-Kuzey Boru, Galatasaray HDI Sigorta-İlbank, Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş, Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçları yapılacak.
Çan - 25.9.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2020
(İstanbul/13.00/17.30/Bursa/15.15) 5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları-Kuzey Boru, Galatasaray HDI Sigorta-İlbank, Çan Gençlik Kalespor-Beşiktaş, Karayolları-Sistem9 Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçları yapılacak.
Çan - 24.9.2020
Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrıs Köyü kavşakları 0-1.
Çan - 19.9.2020
Son dakika haber: GÜNDEM / 19 Eylül 2020
(Muğla/08.50-17.06) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Karayolları-Kuzeyboru, PTT-Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.
Çan - 18.9.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Eylül 2020
(Muğla/08.50-17.06) 4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftası Karayolları-Kuzeyboru, PTT-Sistem9 Yeşilyurt, Çan Gençlik Kalespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.
Çan - 18.9.2020
Son dakika haberi! Devrilen dorsenin altında sıkışan operatör hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen tır dorsesinin altında sıkışan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.
Çan - 12.9.2020
GÜNDEM / 12 Eylül 2020
(İstanbul/Bolu/16.30/Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftası, PTT-Kuzeyboru, Karayolları-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-İlbank, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş ve Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.
Çan - 12.9.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2020
(İstanbul/Bolu/16.30/Ankara/19.00) 3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu ilk haftası, PTT-Kuzeyboru, Karayolları-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Çan Gençlik Kalespor-İlbank, Fenerbahçe Opet-Beşiktaş ve Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.
Çan - 5.9.2020
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley D Grubu'nda Çan Gençlik Kalespor, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.
Çan - 4.9.2020
Çanakkale'de evlenmek isteyen erkekleri dolandıran çete çökertildi
Çanakkale'de evlenmek isteyen erkekleri dolandıran 2'si kadın 9 kişilik çete düzenlenen operasyonla çökertildi.
Çan - 3.9.2020
Son Dakika | Çan'da haraç çetesi çökertildi: 9 gözaltı
Son dakika 3. sayfa haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen çete operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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