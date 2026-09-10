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Etili köyü jandarma karakolunda inceleme yapıldı

Etili köyü jandarma karakolunda inceleme yapıldı
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde yapımı devam eden Etili Köyü Jandarma Karakolu inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yapımı devam eden Etili Köyü Jandarma Karakolu inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Reis ile birlikte Etili Köyü'nde yapımı süren yeni Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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