Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonucu bazı yollar ulaşıma kapandı ve 2 kişi sel sularına kapılan otomobilden kurtarıldı.
Çanakkele'nin Çan ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bir köy yolu kapanırken, içinde 2 kişi bulunan otomobil sel sularına kapıldı. Çan ilçesinde sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Söğütalan ve Bilaller köylerini Uzunalan köyüne bağlayan köy yolu ulaşıma kapandı.
OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI
Ayrıca suların yükselmesinin ardından içinde 2 kişi bulunan otomobil, yoldan geçmek isterken sel sularına kapıldı. Mahsur kalan otomobil traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı