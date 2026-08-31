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Kaymakam Şimşek Asfaltlama Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kaymakam Şimşek Asfaltlama Çalışmalarını Yerinde İnceledi
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Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, Kocayayla, Bozguç, Bostandere ve Doğaca köyleri arasında devam eden asfaltlama çalışmalarını denetledi. İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, ilçeye bağlı Kocayayla, Bozguç, Bostandere ve Doğaca köyleri arasındaki devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Çanakkale İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında sürdürülen asfaltlama çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Bülent Şimşek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların yürütüldüğü alanda görev yapan personel ve yetkililerle görüşen Kaymakam Şimşek, emeği geçenlere teşekkür ederek asfaltlama çalışmalarının ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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