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Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dekar anızlık alan ve 150 saman balyası yandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çan ilçesi Çekiçler köyü Ova mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlada çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çan Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Elektrik direğindeki bir kuşun yanması sonucu çıktığı iddia edilen yangında 5 dekar anızlık alan ile 150 saman balyası yandı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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