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Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 33 düzensiz göçmen bulundu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de yol kontrolü sırasında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekiçler mevkisindeki yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aramalarda araçta 33 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Akay
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