Büyüktepe köyünde bahar şenlikleri düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyünde 3 bin kişinin katılımı ile bahar şenlikleri düzenlendi.

Çan ilçesine bağlı Büyüktepe köyü eski okul bahçesinde düzenlenen bahar şenlikleri Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti ile başladı. Ardından misafirlere pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Köy muhtarı Şenol Tepe, "Bahar şenliğine katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Çocuklar için şişme oyun parkının kurulduğu etkinliğe Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

