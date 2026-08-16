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Muhtar, Oğlunun Nikahını Kendi Kıydı

Muhtar, Oğlunun Nikahını Kendi Kıydı
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde 7 yıldır muhtarlık yapan Ersin Güven, oğlu Mutlu Güven'in Emine Aykut ile olan nikahını kıydı. Etili Kızılcıklık Park'ta gerçekleşen törende evlilik cüzdanını gelinine veren Güven, katılımcılara teşekkür etti.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde 7 yıldır muhtarlık yapan Ersin Güven, oğlu Mutlu Güven'in nikahını kıydı.

Çan ilçesine bağlı Etili köyü Muhtarı Ersin Güven'in oğlu Mutlu Güven hayatını Emine Aykut ile birleştirdi. Güven, Etili Kızılcıklık Park'ta gerçekleştirilen nikah töreninde oğlunun nikahını kıyıp evlilik cüzdanını da gelinine verdi. Etili köyü muhtarı Ersin Güven, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve dostlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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