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Otomobilin kamyonete çarptığı kazada yaralanan 6 yaşındaki Eyüp kurtarılamadı

Otomobilin kamyonete çarptığı kazada yaralanan 6 yaşındaki Eyüp kurtarılamadı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu yaralanan 6 yaşındaki Eyüp Ali Kurt, hastanede hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi daha yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada yaralanan Eyüp Ali Kurt (6), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Çan-Çanakkale kara yolu Hurma köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Kurt yönetimindeki 48 YH 932 plakalı otomobil, Mehmet B. yönetimindeki 17 YB 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kurt ve yanındaki Deniz Kurt, Eyüp Ali Kurt, Hülya Kurt, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Ali Kurt, kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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