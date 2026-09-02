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Çan'da Trajik Kaza: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Ağır Yaralı

Çan'da Trajik Kaza: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Ağır Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen aileye çarptı. Kazada 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, anne, baba, diğer çocuk ve sürücü ağır yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen aileye otomobil çarptı. Kazada 5 yaşındaki Masal Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkiinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen aileye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada Baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Masal Çelik hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralılar sürücü O.D., B.Ç., C.Ç. ve Z.Ç. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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