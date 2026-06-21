Dereoba köyü hayrı yapıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde düzenlenen geleneksel hayır etkinliğine 2 bin kişi katıldı. Öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, ardından pilav ve ayran ikram edildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde geleneksel hayır etkinliği 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.
Öğle namazı öncesinde Dereoba köy camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Kılınan öğle namazının ardından köy hayır yerinde toplanan 2 bin kişiye pilav ve ayran ikram edildi. Köy muhtarı Fikri Yılmaz, "Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz köy hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Köy hayrına köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı