Haberler

Dereoba köyü hayrı yapıldı

Dereoba köyü hayrı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde düzenlenen geleneksel hayır etkinliğine 2 bin kişi katıldı. Öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, ardından pilav ve ayran ikram edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde geleneksel hayır etkinliği 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Öğle namazı öncesinde Dereoba köy camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Kılınan öğle namazının ardından köy hayır yerinde toplanan 2 bin kişiye pilav ve ayran ikram edildi. Köy muhtarı Fikri Yılmaz, "Her sene geleneksel olarak düzenlediğimiz köy hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Köy hayrına köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

İsviçre'deki tarihi zirveden ilk açıklama: Büyük ilerleme kaydettik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek

ABD-İran görüşmesi sürerken İsrail'den masayı devirecek rest
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü

Obradovic yıllar sonra geri döndü!
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı