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Vali Toraman, İnkaya Mağarası Kazı Alanı'nı Ziyaret Etti

Vali Toraman, İnkaya Mağarası Kazı Alanı'nı Ziyaret Etti
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Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çan ilçesindeki Paleolitik Dönem'e ait İnkaya Mağarası Kazı Alanı'nı ziyaret ederek, kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekibe teşekkür etti.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çan ilçesinde bulunan Paleolitik Dönem'e ait İnkaya Mağarası Kazı Alanı'nı ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde bulunan Paleolitik Dönem'e ait İnkaya Mağarası Kazı Alanı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer'den kazı çalışmaları ve elde edilen bilimsel buluntular hakkında bilgi alan Vali Toraman, yürütülen çalışmalarda emeği geçen kazı ekibine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İncelemelere Çan Kaymakamı Bülent Şimşek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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