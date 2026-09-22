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Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Etili’de gıda işletmelerini denetledi

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Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Etili’de gıda işletmelerini denetledi
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Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Etili köyündeki lokanta, kasap, kahvehane ve marketlerde gıda güvenliği ile hijyen denetimi yaptı. Yetkililer, halk sağlığını korumak için denetimlerin ilçe genelinde aralıksız süreceğini bildirdi.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan lokanta, kasap, kahvehane ve marketlerde gıda güvenliği ve hijyen kontrolleri gerçekleştirildi. İşletmelerde yapılan denetimlerde, gıdaların üretim, satış ve toplu tüketim süreçleri ile hijyen şartları kontrol edildi.

Çan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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