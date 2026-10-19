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Babasının arsasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı

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Babasının arsasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
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Babasının Çanakkale Çan'daki arsasını satarak 4,5 milyon TL değerinde otomobil alan bir vatandaşın aracı İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına "Güvenme dünya malına" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi, büyük bir mağduriyet hikayesini daha ortaya çıkardı. Babasının Çanakkale'nin Çan ilçesindeki arsasını satarak kendisine 4 milyon 500 bin TL değerinde lüks bir otomobil alan vatandaş, sel sularının çekilmesiyle aracını kullanılamaz halde buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lüks aracın sel suları sonrasında kullanılamaz hale geldiği anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar paylaşılan videonun altına binlerce yorum yaptı.

"AŞAĞI DOĞRU ÇAN EĞRİSİ OLMUŞ"

Görüntülerin altına yapılan yorumlar arasında, "Aşağı doğru çan eğrisi olmuş", "Kaskosu vardır herhalde", "Arsa satıp araba alınmaz" ve "Güvenme dünya malına bir kıvılcım yeter" gibi ifadeler öne çıktı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (21)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

ne saçmalıyosunuz siz bu araç kaskosuz olur mu şimdi? ne masraf varsa kasko hepsini halleder boş reklam yapmış atan kişi. siz de bunu nasıl bulup habe ryaptınız allah için

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumları2252:

kaç kişi kaskonun içine sel ilave ettiriyor.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıUğur Sezer:

kaskoda zaten otomatikmen doğa felaketleri var deprem sel yangınlar gibi birşey ilave ettirmiyorsun zaten olan şey

yanıt9
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kaskoda olsa araba eskir hurda olur vergi sigorta kasko muayene bakım yakıt ceza insanın ocağını batırır arsa eskimez paslanmaz çürümez ekmek su istemez.

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yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Tolu:

bu arabayı alan kişinin babasının daha 40 milyonluk tarlası vardır. aynaya bakın ve oradakine acıyın. benim gibi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Baba oğul halı almaya gitmişler, bakmışlar dükkanda sahibi duruyor. Adam oğluna demişki, oğlum öğleden sonra dükkanda bunun oğlu duruyor. Malın kıymetini bilmez, istediğimiz fiyata alırız demiş.. onun için babalar çocuklarınıza bırakacağınız en iyi miras, iyi bir eğitimdir.

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yanıt0
Haber Yorumlarımw9f5jdtdy:

boşa dememişler, güvenme dünya malına, yel alır sel alır.şükür etmeyi bilmek lazım.

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