Çan’daki yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde elektrik direğindeki sigortanın patlaması sonucu çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 19.00 sıralarında Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü Güvemdere mevkiinde meydana geldi. Elektrik trafosuna enerji ileten direkte bulunan sigorta patladı. Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili köy muhtarı Burhan Uğur'a da bilgi verildi.

Muhtar Uğur, kısa sürede yangına köy yangın söndürme tankeriyle müdahale ederek ormana sıçramadan söndürdü. Arazözler ve itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 50 metrekarelik bir alan yandı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı