Çan Belediye Başkanı kızı neden öldü, İremnur Arslan neden öldü?

Güncelleme:
Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Harun Arslan'ın kızı İremnur Arslan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen vefat haberi, ailesi başta olmak üzere ilçe kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu.

VATANDAŞLARDAN DESTEK MESAJLARI

Vefat haberinin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı. Çan halkı, Belediye Başkanı Harun Arslan ve ailesine destek mesajları ileterek taziyelerini dile getirdi.

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN KIZIM"

Belediye Başkanı Harun Arslan, kızının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Arslan mesajında "Gülüşü, neşesi ve hayata karşı direnişi ile ailemizin güçlü kızı ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Kızımız İrem Arslan'ı yarın Cuma namazına müteakip Çarşı Camii'nden kaldırılarak Çan Şehir Mezarlığında sonsuzluğa uğurlayacağız. Yattığın yer incitmesin, kızım. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

ÇAN BELEDİYE BAŞKANI KIZI NEDEN ÖLDÜ?

İremnur Arslan bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Tedavi süreci sindirim sistemi kaynaklı hastalık nedeniyle yürütüldü. Hastanede devam eden tedaviye rağmen genç yaşta hayatını kaybetti.

