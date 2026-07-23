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Minik Eren'den bayrak ve Atatürk portresine vefa

Minik Eren'den bayrak ve Atatürk portresine vefa
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eren Bayraktar, yere düşen Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yerden alıp öperek güvenli bir yere bıraktı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eren Bayraktar, yere düşen Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yerden alıp öperek güvenli bir yere bıraktı.

Çan ilçesine bağlı Doğaca köyünde yürekleri ısıtan örnek bir davranış yaşandı. Üzerinde Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu çerçeve yere düştü. Durumu fark eden Eren Bayraktar adlı çocuk, hiç tereddüt etmeden çerçeveyi yerden alıp öperek güvenli bir yere bıraktı. Yaşananlar ise köy sakinleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarında fark edilerek, paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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