CHP'li Murat Çan: "Vatandaşın Sorunu Çözülmeden Yatırımların Kıymeti Yok"

(SAMSUN) - Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Çarşamba ilçesi Dikbıyık beldesinin Bayramlı Mahallesi'nde CHP ilçe başkanı ve mahalle sakinleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Çan, "Ben buradan '8,5 milyar TL Samsun'a yatırım aldık ve üç yılda da bunu sahada uyguladık' diyenlere sesleniyorum. Bu vatandaşın Çarşamba'da Dikbıyık'ta üç yıldır yaşadığı soruna merhem olmadığınız sürece sizin 'yaptık' dediğiniz yatırımların vatandaş nezdinde bir kıymetiharbiyesi yok" ifadelerini kullandı.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Çarşamba Dikbıyık Beldesi Bayramlı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak taşkın ve yol tahribatına dikkati çekti. Yaşanan sorunların yıllardır çözülmediğini söyleyen Çan, "Tam bulunduğumuz bölge 2023 yılında, 1955 yılında yapılan kanalın aşırı su ve sel baskını gelmesi nedeniyle taşması üzerine, devletin bu mahallenin taşıma yoluna yaptığı imalatı yıkarak bu hale getirmiş" dedi.

"Yağışlarla birlikte su yüzeye çıkıyor"

Bölgede özellikle mevsimsel yağışlarla birlikte sorunun büyüdüğünü ifade eden Çan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yaşanan sorun özellikle ilkbahar aylarında ve yaz ayları döneminde yukarıdan gelen aşırı yağmur ve su taşkınlarının burada yüzeye doğru çıkması ve tahkimatın yeterli yapılamamasından kaynaklı, buradaki malzemenin sel tarafından alınması, yaşanan büyük bir sıkıntı var."

"Fındık zamanı ve acil durumlarda ciddi risk"

Mahallede üretim ve ulaşımın da aksadığını vurgulayan Çan, "Fındık zamanı özellikle bu bölgedeki mahsulün harmana götürülmesi, tüccara götürülmesi, biçer dövere götürülmesi, hepsinden önemlisi bir yangın sorunu yaşadıklarında, Allah geçinden versin, itfaiyenin burayı kullanamaması hali onları çok tedirgin ediyor" dedi.

Mahalle sakinlerinin beklentisini dile getiren Çan, "Özellikle bu mahallede yaşayan vatandaşlarımız bu sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA