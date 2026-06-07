Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D-100 Pendik bağlantı yolu Sabiha Gökçen tünellerindeki izolasyon çalışmaları nedeniyle her iki yönde de sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak trafik akışı, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde (Afyonkarahisar Otogar Kavşağı) devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Darende-Malatya yolunun 5-28. kilometrelerinde meydana gelen çatlakların onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometrelerindeki (Novada, OSB ve otogar kavşakları) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan drenaj sistemleri bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46, Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.