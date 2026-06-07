Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Polatlı-Ankara, Antalya-Isparta, Afyonkarahisar-Uşak, Darende-Malatya, Çanakkale-Çan, Aydın-Milas, Trabzon-Maçka-Gümüşhane, Tosya-Osmancık ve Göksun-Elbistan yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, yavaş gitmesi ve kontrollü geçişlere dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D-100 Pendik bağlantı yolu Sabiha Gökçen tünellerindeki izolasyon çalışmaları nedeniyle her iki yönde de sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak trafik akışı, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.
Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde (Afyonkarahisar Otogar Kavşağı) devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Darende-Malatya yolunun 5-28. kilometrelerinde meydana gelen çatlakların onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometrelerindeki (Novada, OSB ve otogar kavşakları) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan drenaj sistemleri bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46, Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.