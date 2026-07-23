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12 yaşındaki Eren Bayraktar, yerde bulduğu Atatürk portresini öptü ve güvenli yere koydu

12 yaşındaki Eren Bayraktar, yerde bulduğu Atatürk portresini öptü ve güvenli yere koydu
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde 12 yaşındaki Eren Bayraktar, yolda yürürken yere düşmüş bir Atatürk portresi buldu. Portreyi öpüp başına koyduktan sonra güvenli bir yere bırakan çocuğun bu hareketi, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 12 yaşındaki Eren Bayraktar, yere düşen Atatürk portresini öptükten sonra güvenli bir yere bıraktı. O anların bir binanın güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Olay, 26 Haziran tarihinde Çan ilçesine bağlı Doğaca köyünde meydana geldi. Yolda yürüyen Eren Bayraktar, yere düşmüş bir Atatürk portresi olduğunu fark etti. Bayraktar, Atatürk portresini yerden alıp öpüp başına koyduktan sonra güvenli yere bıraktı. O anlar bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı köy sakinleri güvenlik kameralarını incelediğinde fark etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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