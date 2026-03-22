CHP Havza İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

CHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda konuşan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, katılımcıların bayramını kutlayarak, "Artık iktidar sorumluluğu yüklenme zamanı. Bunu sahada görüyor ve hissediyoruz. Tüm katılımcıların bayramlarını kutluyorum." dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da vatandaşların bayramını kutlayarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit ise konuşmasında katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "CHP olarak halkımızın yanında olmaya, ülkemizin demokratik geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu bayramın tüm halkımıza barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." dedi.

Programa, Samsun eski milletvekili Kemal Zeybek, CHP'li belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.