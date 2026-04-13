Apartman dairesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda apartman dairesinde uyuşturucu yetiştiren U.U. gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirilirken, evdeki U.U. gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde araca yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü

İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı