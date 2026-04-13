Apartman dairesinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda apartman dairesinde uyuşturucu yetiştiren U.U., gözaltına alındı.

Çan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiği yönünde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirilirken, evdeki U.U. gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde araca yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

