Çanakkale'de evinde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde apartman dairesinde kenevir yetiştiren şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiğini tespit ettiği binaya operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli U.U. gözaltına alondı. Kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde imha edilmek üzere teslim alındı. - ÇANAKKALE

