Çanakkale'de evinde kenevir yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde apartman dairesinde kenevir yetiştiren U.U. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde apartman dairesinde kenevir yetiştiren şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, apartman dairesinde uyuşturucu yetiştirildiğini tespit ettiği binaya operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli U.U. gözaltına alondı. Kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde imha edilmek üzere teslim alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
İstanbul'da mezarlıklara 7/24 kamera sistemi kurulacak

Mezarlıklarda yeni dönem resmen başlıyor! Artık zorunlu olacak
Yıldız futbolcu kendisini aldatan sevgilisini bin pişman etti

İhanetinin bedeli ağır oldu!

İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı

Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı