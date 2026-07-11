Haberler

Çan'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Çan'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale-Çan karayolunda hatalı sollama yapan bir aracın sıkıştırması sonucu otomobil tarlaya takla atarak uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale-Çan karayolu üzerinde otomobil tarlaya uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çanakkale-Çan karayolu Kazabat köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Çan ilçesine gelmekte olan 17 AIC 654 plakalı otomobil Kazabat köyü sapağı yakınlarında karşı yönden hatalı sollama yapan araçın sıkıştırması sonucu tarlaya takla atarak uçtu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince 2 kişi otomobilden yaralı çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak

Zirve varken tatile giden başkanı döner dönmez polis alacak
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı

En acı tablo! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar