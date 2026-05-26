Çan'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü Ali Soydemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Ali Soydemir'in kullandığı 17 HJ 181 plakalı otomobil, Çan'ın Kızılelma köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Çan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soydemir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay
