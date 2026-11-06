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Çanakkale Çan'da tırla çarpışan otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi

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Çanakkale Çan'da tırla çarpışan otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi Haber Videosunu İzle
Çanakkale Çan'da tırla çarpışan otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırla çarpışan otomobil alev aldı; araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralı tır sürücüsü Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma inceleme başlatırken, yanan otomobilin olaydan önce başka bir araca çarpıp kaçtığı iddia edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırla çarpışarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale-Çan yolunun Paşaköy sapağı mevkisinde, T.B'nin kullandığı 17 HL 011 plakalı tır, plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde çıkan yangın, Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta bulunan 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Yaralı tır sürücüsü, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimlik tespitlerinin yapılması için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kazada yanan otomobilin olaydan önce başka bir araca çarparak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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